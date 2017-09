... unter diesem Motto kommen an diesem Abend freche Frauen, schrille Schrullen, melancholische Mädchen und romantische Damen, wütende Weiber, frivole Furien und sexy Sirenen zu Wort.

Sängerin Jeschi Paul und Heidrun Speck am Piano entführen Sie in die Welt der 1920er- bis 60er-Jahre. Große Texter und Komponisten wie Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky und - als Abstecher in die 1950er-Jahre - Hugo Wiener haben Sinn und Befindlichkeiten ihrer Zeit und Gesellschaft mit einem Augenzwinkern, aber durchaus mit Tiefgang in ihre Kompositionen aufgenommen. Auch dem französischen Chanson wird Tribut gezollt und mit Juliette Greco und Edith Piaf als den größten Diven ihres Faches gehuldigt.

Lassen Sie sich mitnehmen und mitreißen in die Abgründe weiblicher Wallungen und männlicher Macken.