Jewish Monkeys

"Vibrant music from cosmopolitan Tel Aviv", "A wacky burlesque punky rock band" und "Yiddish music meets the Marx Brothers" mit diesen drei Attributen lassen sich das schier unglaubliche Wirken der haarsträubend anderen Band umschreiben, die sich über alles und jeden, und nicht zuletzt sich selbst lustig macht. Ihre neo-jiddische Klangfusion pendelt zwischen zirkushaftem Chanson und punkig-energetischem Pop, die Sprache zwischen Englisch und Jiddisch. Ihr Publikum bringen sie so gut wie immer zum Tanzen: Syrische Flüchtlinge im Dresdner Übergangslager und Anti-Pegida-Demonstranten, Kultur-affines Publikum in deutschen, dänischen, tschechischen oder französischen Clubs und Konzertsälen sowie Hipster in East London oder Tel Aviv. Und nun gehen sie mit ihrem brandneuen Album auf Tour.