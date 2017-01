Jilman Zilman feat. Simon Nabatov

In der Tradition der großen No Harmony-Besetzungen von Ornette Coleman oder John Zorn spielt sich das in Nürnberg gegründete Quartett Jilman Zilman seit 2010 mit seinem energetischen, leicht orientalischen Klezmer-Freebop durch die Lande. 2013 folgen die Nominierung zum neuen deutschen Jazzpreis und der zweite Platz beim internationalen Jazzwettbewerb in Burghausen sowie 2014 der LAG-Jazzpreis in Bayern. Außerdem betreibt er im traditionsreichen Kölner Club Subway mit Jens Böckamp und Janning Trumann das Subway Jazz Orchestra, eine Bigband, die einmal im Monat auftritt und fast ausschließlich selbst arrangierte Programme spielt. Nach einigen Tourneen und zwei veröffentlichten Studioalben kommt es bei einem gemeinsamen Konzert 2015 zur musikalischen Begegnung mit dem unvergleichlichen Pianisten Simon Nabatov. Das übliche „Das machen wir nochmal!“ wird nun tatsächlich zur Wirklichkeit. Lust auf virtuos gespielte energiegeladene Musik? Dann heute. Es wird heiß!

Musiker:

Tilman Herpichböhm, Schlagzeug

Johannes Ludwig Ludwig, Altsaxophon

Julian Bossert, Altsaxophon

Peter Christof, Kontrabass