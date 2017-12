Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Die winzige Insel Lummerland ist die Heimat von Lukas dem Lokomotivführer und Jim Knopf. Die beiden schaffen fleißig in Lukas' Werkstatt. Die Lok Emma wird wieder einmal auf Hochglanz poliert und plötzlich stecken die beiden Freunde wieder mittendrin in ihren Erinnerungen an ihre spannenden Abenteuer mit der treuen Lok.