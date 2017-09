Bei diesem Release-Konzert des aktuellen Albums „Seven Wishes“ präsentiert das Joachim Staudt 4tet Kompositionen des Bandleaders. Moderner Groove-Jazz gepaart mit einer fast schon nordisch anmutenden Klangästhetik bestimmen den Grundcharakter der Songs.

Wie schon beim Vorgängeralbum „Drop in The Ocean“ setzt Joachim Staudt auch weiterhin auf die Magie zwischen den Noten. So entsteht warme Musik, die Raum lässt für verschiedenste Klangfarben und dabei zugleich Energie und Ruhe vermittelt.

Joachim Staudt, Saxophon & Bassklarinette

Anselm Krisch, Rhodes

Florian Dohrmann, Bass

Lars Binder, Drums