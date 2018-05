Joachim von Königslöw – Was ist ein Volk?

»Volk« ist – im Zeitalter des Individualismus, des Internationalismus und der Globalisierung – ein (im Wortsinn) »fragwürdiger« Begriff. Doch Völker sind wirkmächtige Realitäten; das zeigt ein weltweit sich verstärkender Nationalismus.

Was ist also ein Volk? Am Beispiel – auch vor allem – des deutschen Volkes soll das auf eine etwas ungewohnte Weise besprochen werden.

Joachim von Königslöw: geb. 1939; Studium der Slawistik und südosteuropäischen Geschichte (Münster/W. u. München) und der Waldorfpädagogik in Stuttgart; 32 Jahre Waldorflehrer in Herne und Dortmund; Fächer: Deutsch, Geschichte, Religion, aber vor allem Kunstbetrachtung. Dozent der Waldorflehrer-Ausbildung in Herne und Bukarest. Aus landschaftskundlichem Interesse entstanden: »Flüsse Deutschlands – 10 Biographien«, »Brücken – Mysterien des Übergangs«, »Ruhr und Lenne«. Ausgedehnte Vortragstätigkeit und zahlreiche Artikel zu landschafts- und kulturkundlichen Themen.

