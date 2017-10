Die von Bob Dylan zur „Königin des Folk“ gekrönte Joan Baez kommt am 31. Juli 2018 zu den KSK music open!

Keine andere Künstlerin verkörpert die Verbindung von Musik und Protest so glaubwürdig wie sie. 2018 kehrt sie zurück nach Deutschland und wird dann vor der historischen Kulisse des Ludwigsburger Schlosses Klassiker wie "Diamonds & Rust" und "Here's to you" zum Besten geben!