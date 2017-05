× Erweitern Job-Börse der VR Bank in Schwäbisch Hall

Bei der 12. Job-Börse der VR Bank Schwäbisch Hall präsentieren sich am 24. Juni zahlreiche Unternehmen, Schulen, Soziale Einrichtungen, Hochschulen, Innungen und Behörden auf den Kocherwiesen in Steinbach und stellen ihre Ausbildungs-, Praktika- und Studienmöglichkeiten vor.

Bewerbermangel und Fachkräftebedarf – das sind die beherrschenden Themen, wenn es um Ausbildung geht. Ging es vor einigen Jahren noch darum, für mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu werben, steht heute der Wettbewerb um den Nachwuchs im Mittelpunkt. Die Zahl der Auszubildenden ist von 2015 auf 2016 noch einmal um zwei Prozent gefallen. Die Unternehmen müssen auf sich aufmerksam machen, und für ihre Angebote werben. Davon profitieren die Jugendlichen: Ihnen wird derzeit überall ein roter Teppich ausgerollt.

Die Job-Börse der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG stellt den Jugendlichen eine breite Vielfalt an Berufs-, Ausbildungs- und Studienangeboten vor.

Offene Ausbildungsstellen

Am Samstag, 24. Juni, findet die Job-Börse der VR Bank schon zum 12. Mal auf den Kocherwiesen in Schwäbisch Hall-Steinbach statt. Über 100 Unternehmen, Schulen, Soziale Einrichtungen, Hochschulen, Innungen und Behörden zeigen über 200 verschiedene Berufsbilder in Schwäbisch Hall. Insgesamt stehen rund 2500 Ausbildungsplätze zur Auswahl – zum Teil auch noch für den Herbst 2017. Das Spektrum der Berufe und der Ausbildungsmöglichkeiten ist breit: Neben kaufmännischen und gewerblichen werden auch viele Lehrstellen im sozialen Bereich angeboten. Dazu kommen Duale Studiengänge, schulische Ausbildungswege und freiwillige Dienste. Absolventen aller Schulen finden die für sie richtigen Berufe.

Erste Kontakte knüpfen

Ziel der Job-Börse ist es, junge Menschen und Unternehmen zusammenzubringen und einen ersten, zwanglosen Kontakt herzustellen: Neben den Personalverantwortlichen sind vor allem die Azubis auf den Messeständen präsent und sprechen mit den interessierten Jugendlichen auf Augenhöhe: So werden auf dem »kleinen Dienstweg« schon die ersten Fragen geklärt. Durch die große Anzahl der Aussteller können sich die Schüler schnell und kompakt bei den wichtigsten Anbietern der Region informieren.