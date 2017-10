Jobcafé für internationale Fachkräfte

× Erweitern Job & Karriere Foto: contrastwerkstatt - Fotolia

Welche Rechte und auch Pflichten haben ArbeitnehmerInnen in Deutschland? Was sollte im Arbeitsvertrag stehen? Wie lang darf die Probezeit sein? Was gilt es im Krankheitsfall zu beachten? Im sechsten Jobcafé erhalten internationale Fachkräfte Informationen rund um den Arbeitsmarkteinstieg und eine Einführung in wichtige Fragen des Arbeitsrechts. Dazu sind Interessierte am 16. Oktober 2017 um 18:00 Uhr herzlich in die Räumlichkeiten von Südwestmetall, in der Ferdinand-Braun-Straße 18 in Heilbronn, eingeladen.

Seit April bieten das Welcome Center Heilbronn-Franken und die Agentur für Arbeit Heilbronn gemeinsam Jobcafés für internationale Fachkräfte an. Unter dem Motto „Durchstarten in Heilbronn“ erhalten die TeilnehmerInnen praktische Informationen rund um die Themen Arbeitsplatzsuche in Heilbronn-Franken und Arbeiten in Deutschland. Denn für internationale Fachkräfte ist der Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt manchmal gar nicht so leicht. Neben den sprachlichen Hürden fehlen auch Kontakte, die bei der Arbeitsplatzsuche hilfreich sein können. Und wenn der neue Job gefunden wurde, dann läuft eventuell doch einiges anders ab als im Heimatland, es gilt andere Regeln zu beachten und auch der Arbeitsalltag ist in mancher Hinsicht anders in Deutschland. Genau hier setzen die Jobcafés an. In entspannter Atmosphäre erhalten die TeilnehmerInnen praktische Tipps und Antworten auf ihre Fragen.

Beim Jobcafé am 16. Oktober wird Jörg Ernstberger, juristischer Referent für Arbeits- und Sozialrecht bei Südwestmetall, den TeilnehmerInnen Informationen rund um das Thema Arbeitsrecht geben. Angesprochen werden unter anderem die Themen Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsvertrag, Krankheit, Kündigung und Lohn. Neben dem fachlichen Input haben die TeilnehmerInnen auch die Möglichkeit Ihre eigenen Fragen einzubringen.

Für das Jobcafé „Einführung in das Arbeitsrecht“ am 16. Oktober 2017 wird um eine Anmeldung bis zum 9. Oktober per E-Mail an m.neumann@heilbronn-franken.com gebeten. Weitere Informationen über die Jobcafés finden Sie auf der Internetseite des Welcome Centers Heilbronn-Franken.

HINTERGRUNDINFORMATION – Welcome Center Heilbronn-Franken

Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) ist als Partner des Fachkräftebündnisses Heilbronn-Franken Träger des Welcome Centers Heilbronn-Franken, welches im Juli 2014 seine Arbeit aufgenommen hat. Finanziert wird das Welcome Center Heilbronn-Franken zu 60% vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und zu 40% von den Gesellschaftern der WHF.

Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Akquise und Integration von ausländischen Fachkräften. Gleichzeitig übernimmt es eine Lotsenfunktion für ausländische Fachkräfte und deren Familien bei der Orientierung in der Region und informiert rund um die Themen Leben, Arbeiten, Bildung und Wohnen in Heilbronn-Franken. Darüber hinaus macht sich das Welcome Center Heilbronn-Franken über verschiedene Veranstaltungsformate für eine Weiterentwicklung und Öffnung der regionalen Willkommenskultur stark.