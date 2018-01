Der Newcomer Joel Brandenstein ist ein echter Shootingstar. Seine allererste Live Tour im Mai 2017 war innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft. Mit im Gepäck war sein allererstes Soloalbum EMOTIONEN (VÖ: 31.03.2017).

Knapp 1000 Beiträge in der ersten halben Stunde nach Ankündigung seiner ersten Tournee auf seinem Facebook-Profil, entfachten ein regelrechtes Lauffeuer in den sozialen Netzwerken, das nicht mehr abebbte. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage und um allen Fans die Möglichkeit zu geben Joel Brandenstein live zu erleben, wird er im Frühjahr 2018 weitere sechs Konzerte in Deutschland spielen.Mit über 500.000 Fans auf Facebook und insgesamt über 100 Millionen Videoaufrufen auf YouTube ist der Düsseldorfer Singer/Songwriter Joel Brandenstein längst ein Star in den sozialen Netzwerken. Sein erster veröffentlichter Song Diese Liebe stieg im Dezember 2014 ohne Label prompt auf Platz 18 der offiziellen deutschen Single-Charts ein. Auch sein zweiter Song, Grenzenlos, schaffte es auf Anhieb in die Top 20. Mit seinem Soloalbum EMOTIONEN (VÖ: 31.03.2017) geht der Pop-Poet nun in Runde zwei seiner Live- Tournee durch Deutschland.

2014 startete Joel Brandenstein eine Eigeninitiative zur Veröffentlichung seiner Debütsingle. Er bewarb den selbst geschriebenen Song Diese Liebe über seinen Internetauftritt und stellte diesen bei den Downloadshops ein. Dazu produzierte er ein richtiges Musikvideo, das einige Tage nach Verkaufsstart bei YouTube eingestellt wurde und aktuell über 10 Millionen Klicks verzeichnen kann.

Für Brandenstein war das aber erst der Anfang, nach der Veröffentlichung seines Albums EMOTIONEN Ende März und der anschließenden Tournee, steht der Sänger ab dem 26.09.2017 nun ein zweites Mal wieder LIVE auf deutschen Bühnen und verzaubert sein Publikum mit seiner emotionalen Welt.

