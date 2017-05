Joey Defrancesco & The People

Joey DeFrancesco wird am 15. Juli den letzten jazzopen-Abend im BIX gestalten und eines seiner energiegeladenen Konzerte geben. Im Gegensatz zum üblichen Line-Up wird DeFrancesco bei den jazzopen mit einem Quartett auftreten.

Er gilt als „Meister der Jazzorgel“ und ist verantwortlich dafür, dass die Hammond-Orgel Anfang der 1990-er Jahre einen neuen Boom erlebte. Bereits mit 22 Jahren spielte er mit John McLaughlin in der Jazz-Rock Band „The Free Spirits“ und arbeitete später mit Künstlern wie Ray Charles, David Sanborn, Arturo Sandoval, George Benson, Steve Gadd und Miles Davis zusammen.

Miles Davis war es auch, der DeFrancescos Interesse an der Trompete weckte – ein Instrument, das er ebenfalls perfekt beherrscht. Für sein Schaffen wurde Joey DeFrancesco bereits dreimal für den Grammy nominiert. 2014 wurde er in die „Hammond Organ Hall of Fame“ aufgenommen.

Mehr Infos zum Künstler: https://www.joeydefrancesco.com/

Mehr Infos zum Festival: www.jazzopen.com

Im Anschluss, um 0:00 Uhr, startet die Late Night Show mit Pete Muller!

Der Sänger und Songwriter Pete Muller ist ein moderner „renaissance man“. Zunächst spielte er für die New Yorker U-Bahn-Massen. Seine angestrebte musikalische Karriere erregte die Aufmerksamkeit von Forbes, der New York Times und verschiedenen anderen Medien, was sein Weg in der Musikbranche ebnete und ihn dann zu drei Alben führte – das letzte produziert vom zweimaligen Grammy-Gewinner Rick DePofi. Beeinflusst von Künstlern wie Billy Joel, Shawn Colvin, Patty Griffin und Elvis Costello, so hat sein zugänglicher, lyrischer Stil ihm hunderttausende Klicks auf seinem YouTube-Kanal eingebracht.

Im BIX wird er nach Joey DeFrancesco um Mitternacht eine „Late Night Show“ geben. Begleitet wird er dabei von John "Whooli" Whoolilurie (sax, p), Skip Ward (b), David Silliman (dr), Katie Jacoby (v), Timba Harris (v, tp) und Missy Soltero (voc) begleitet.