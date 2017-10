× Erweitern Johannes Oerding

Er hat alle Segel in Richtung Erfolg gesetzt: JOHANNES OERDING ist ein Paradebeispiel dafür, dass man mit Talent, guter Kondition und vielleicht dem nötigen Quäntchen Glück seine Ziele erreichen kann. Inzwischen ist er einer der angesehensten Künstler der deutschen Poplandschaft und selten gönnt man es jemandem mehr als ihm! Der sympathische Wahlhamburger hat sich in den vergangenen Jahren den Erfolg kontinuierlich erspielt. Für Mitte 2017 hat JOHANNES OERDING ein neues Album angekündigt! Wie gewohnt wird diese Veröffentlichung von einer umfangreichen Tournee im Herbst 2017 begleitet und auch am 04. November spielt JOHANNES OERDING in der Liederhalle Stuttgart. Doch so groß die Hallen und Arenen inzwischen auch sein mögen: Auch hier wird es JOHANNES OERDING gelingen, eine Intimität zu seinem Publikum herzustellen, die selbst die hintersten Reihen noch erreicht!