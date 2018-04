Wie kaum einem anderen deutschen Singer-Songwriter zurzeit gelingt es Johannes Oerding, in seinen Songs eine direkte emotionale Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Ob in nachdenklichen Balladen oder großen Pop-Hymnen – mit feinsinnigen Gespür findet er die richtigen Worte und Melodien für alles, was die menschliche Seele bewegt. Auf seinen Konzerten steht Oerding – mit seiner perfekt eingespielten Band im Rücken – vor tausenden Fans, und gibt doch jedem einzelnen Besucher das Gefühl, nur für ihn persönlich zu singen. Die Stimme des Hamburgers changiert scheinbar mühelos zwischen entspannter Zurückgenommenheit und hohem Falsett. Ein umwerfendes Konzerterlebnis! Am 21. Juni kommt er ins Palastzelt auf dem Maimarktgelände. Foto: Delta Konzerte.