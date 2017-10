John Garner live

Dreistimmiger Gesang, folkrockiger Sound, traditionelle Instrumentierung, eine Prise irische Lebensfreude und – dank stampfender Bassdrum – so mitreißend, dass kaum die Füße still gehalten werden

können. Das sind die Gütezeichen des Augsburger Trios JOHN GARNER.

Die Band begibt sich nun im Winter auf ihre erste Headliner-Tour quer durch Deutschland und Österreich. Sie eröffneten in diesem Jahr bereits u.a. das egoFM-Fest, rockten ordentlich auf dem Modular

Festival und spielten sich auch über zahlreiche Radiosender – darunter Deutschlandfunk Kultur, MDR JUMP, antenne 1, ... – in die Herzen der Menschen. Die Bühne geteilt haben sie sich außerdem schon mit namhaften Musikerkollegen wie Mainfelt, Impala Ray oder The O'Reillys and the Paddyhats.