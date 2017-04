John K Samson (CA)

JOHN K SAMSON (bekannt als Frontmann der Indie-Rock-Legende THE WEAKERTHANS) kündigt sein zweites Soloalbum "Winter Wheat" (ANTI/ Indigo) für den 21. Oktober 2016 an. Instrumental unterstützt wurde er dabei von Bandkollegen Jason Taut am Schlagzeug und dem WEAKERTHANS-Bassisten Greg Smith. Somit sind erstmal seit der Auflösung von THE WEAKERTHANS einige Bandmitglieder wieder zusammen auf einer Platte zu hören.