John K. Samson & The Winter Wheat

JOHN K. SAMSON (bekannt als Frontmann der Indie-Rock-Legenden THE WEAKERTHANS) kündigt sein zweites Soloalbum "Winter Wheat" (ANTI/ Indigo) für den 21. Oktober 2016 an. Instrumental unterstützt wurde er dabei von Bandkollegen Jason Taut am Schlagzeug und Bassisten Greg Smith. Somit sind erstmal seit der Auflösung von THE WEAKERTHANS einige Bandmitglieder wieder zusammen auf einer Platte zu hören.