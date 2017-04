× Erweitern Johnny Armstrong

Johnny Armstrong serviert euch schrägsten britischen Humor - auf Deutsch! Der in Berlin lebende Schnellfeuer-Komiker stammt aus Englands tiefstem dunklem Norden – und dementsprechend schwarz ist auch sein Humor.Das Publikum steht Kopf, wenn der wortgewandte Comedian mit dem sympathischem Akzent erzählt mit welchen Schwierigkeiten er "nach seiner Flucht" von der Insel zu kämpfen hatte. Mit hoher Pointendichte und einer gehörigen Portion Selbstironie beleuchtet er die Unterschiede zwischen Briten und Deutschen.Der Veteran der Londoner Comedy-Szene haut gnadenlos einen Gag nach dem anderen raus und gehört damit zur angesagtesten und meist gefragtesten Humor-Spezies der Welt. Viele Stimmen sagen, dass Johnny Armstrong Monty Python verinnerlicht hätte; aber es sieht eher so aus, als hätte er sie gefressen!Die Leidenschaft Menschen zum Lachen zu bringen hat den ehemaligen Maschinenbau-Student langfristig auf die Standup-Bühnen geführt - und 2013 somit auch nach Deutschland! Aktuell tourt Johnny mit seinem ersten Solo "Gnadenlos" durch die Republik und kann bereits auf zahlreiche gewonnene Preise blicken, u.a. die "Große Fritz Nacht der Talente", den "Mannheimer Comedy Cup" und den "Stuttgarter Comedy Clash". Wir sind uns sicher, dass der charmante Brite mit seiner Direktheit und dem gewissen Etwas auch die Brackenheimer Bühne erobern wird.Johnny Armstrong: Sick Comedy! Very healthy!