Alles andere als piano

Die Kunst des Unmöglichen

Joja Wendt spielt Klavier. Auf fesselnde, pointierte, humorvolle, mitreißende und leidenschaftliche Weise. Wendts Klaviermusik erstrahlt in vielen genreübergreifenden Facetten und sprengt die althergebrachten Rituale eines klassischen Klavierkonzertes. Konzerte von Joja Wendt sind virtuose Live-Klaviermusik, dekoriert mit niveauvoller Unterhaltung, Spaß und Interaktion - wobei das Thema stets im Fokus bleibt: der Flügel mit seinen vielfältigen klanglichen Möglichkeiten steht im Mittelpunkt des Abends. Dabei spannt Wendt einen Bogen über bearbeitete Meisterstücke der Klassik (Chopin, Bach, Rimsky-Korsakov), Juwelen des Jazz (Take Five, Tiger Rag), Meilensteine des Blues (St. Louis Blues, Got My Mojo Working) und Eigenkompositionen in seiner ganz eigenen Stilistik (Universum, Fulanga).