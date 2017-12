Oper von P. Tschaikowski Gastspiel Theater Tjen, Moskau

Lyrische Oper in einem Akt von P.I. Tschaikowski mit zwölf Puppen und einer Sängerin.In Originalsprache mit deutschem Libretto.Spielerin, Sängerin: Natascha BarannikovaAuf Befehl des französischen Königs René wird dessen blinde Tochter Iolanta in einem idyllischen Garten von der Außenwelt abgeschirmt. Sie weiß weder, dass ihr Vater König ist, noch dass sich andere Menschen durch ihre Sehkraft von ihr unterscheiden, da niemand in ihrer Gegenwart davon sprechen darf ....Eine feurige Geschichte, in einem kleinem „Bolschoitheater“, mit Witz und Ironie, ohne Sarkasmus, keine Parodie. Natascha Barannikova spielt und singt und singt und spielt und reißt das Publikum in ihrer Begeisterung mit.