Jon Kenzie ist ein erfahrener Singer-Songwriter aus Manchester [UK], mit musikalischen Wurzeln im Blues, Folk und Soul, der durch seine selbstbestimmte Arbeit als Ausnahme in der heutigen Musikwelt gesehen werden kann:Der independent Musiker hat über die letzten Jahre über 8000 seiner zwei von der Kritik gelobten, selbstproduzierten Alben 'Not Much Technical Stuff' und 'Sing a Little Higher' verkauft und sich somit einen Namen in der Europäischen Szene gemacht. Und das ohne die Hilfe einer Plattenfirma, sondern lediglich durch ehrliche Straßenmusik, leidenschaftliche Konzerte und menschliche Nähe zu seinen Zuhörern und Fans.Am 29.April 2016 erschien sein drittes Soloalbum 'From Wanderlust' und findet über Jons Touren den Weg in die Welt. In Würzburg begeisterte Jon in den vergangenen Jahren des öfteren auf dem Stramudie Massen.