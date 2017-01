Jonathan Zelter- „Sei immer du selbst“

Wenn die YouTube-Klicks weiter so steigen, kratzt sein Musikvideo zur Single „Ein Teil von meinem Herzen“ bald an der Millionen-Marke. Die Ballade ist seit Release im April 2015 ein zunehmend beliebter Soundtrack bei Liebeserklärungen, Heiratsanträgen und Hochzeiten. Jonathan wird 2015 mit „Ein Teil von meinem Herzen“ Jahressieger der Top15-Hitparade von NDR1 Radio Niedersachsen. Mit Jahresbeginn 2016 erhält er den BayernPlus-Award für den Schlager des Jahres vom Bayrischen Rundfunk und wird als Entdeckung des Jahres mit dem SMAGO-Award ausgezeichnet.

“ZDF Fernsehgarten“, „Immer wieder sonntags“ (ARD), BR-„Abendschau“, „Stefanie Hertel – Meine Stars“ (MDR), „Musik auf dem Lande“ sowie Talks bei „Kaffee oder Tee“ und der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ im SWR-Fernsehen – für einen Newcomer außergewöhnlich, durfte sich Jonathan Zelter seitdem über zahlreiche TV-Einladungen freuen. Mit seinen drei Singles „Ein Teil von meinem Herzen, „Uns kann nichts mehr halten“, „Sei immer du selbst“ (dem Titel-Track seines Debüt-Albums, VÖ Mai 2016) eroberte er die Hörer-Hitparaden. Ebenso mit „Abenteuerzeit“ – seine aktuelle Single Nr. 4 hielt sich wochenlang in den TopTen der deutschen Airplaycharts (pop conservative). Und kletterte von Woche zu Woche – bis auf #4!!!

Aus eigener Kraft wagte er sich mit seinem kleinen Team und dem eigens gegründeten Label halligalli records an sein erstes Album-Projekt. Gerade einmal 21-jährig, stellte Jonathan Zelter sein Debüt-Album „Sei immer du selbst“ (halligalli records/ Electrola/ Universal Music) live mit Band im Mannheimer Capitol vor. Nur drei Tage später stand der Wahlmannheimer in der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ im Finale des Publikum-Votings um den Titel NEWCOMER DES JAHRES – und belegte mit fantastischen 53,3 % TED den ersten Platz. „Alleine kann man nichts Großes bewegen! Es ist ein starkes Gefühl so viele an meiner Seite zu wissen und ein großer Schritt in eine Richtung, von der ich schon lange Zeit träume! Ziele sind oft näher als man denkt – man muss nur fest daran glauben und sich selbst auf dem Weg dorthin treu bleiben“, freut sich der „Newcomer des Jahres“.

Seitdem eröffneten sich für den jungen Musiker unglaubliche Chancen: Er teilte sich 2016 im Sommer Live-Bühnen mit PUR, Johannes Oerding, Laith Al-Deen, NENA, Nik P. und Beatrice Egli – im November spielte er in Kaiserslautern mit Band als Support vor Howard Carpendale. Eine Solo-Tour ist für 2017 in Vorbereitung. Wie auch die nächste Album-CD, die das Debüt-Album „Sei immer Du selbst“ weitererzählen wird.

Mit seinen berührenden Liedern zeichnet der Singer-Songwriter ein poetisches, inniges Lebensbild. „Andere schreiben Tagebuch, ich schreibe Lieder“, bringt er es auf den Punkt. Ein Mutmacher. Vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. Mit seinen Produktionen ist der Deutsch-Poet im konservativen Bereich bereits innerhalb weniger Monate zu einer echten Marke geworden. Jonathan Zelter steht für neue deutsche Musik. Ob akustisch, balladesk oder kraftvoll live mit Band – seine Musik berührt Herz und Verstand!

Allles begann mit einem Österreich-Urlaub. Der damals 5-jährige Jonathan lag seinen Eltern so lange in den Ohren, bis er das heiß ersehnte Akkordeon bekam. Seitdem brennt Jonathan für die Musik! Einen Plan B hat der gebürtige Wittlicher nicht.

Am Klavier, an der Gitarre und am Akkordeon komponiert und schreibt der mittlerweile 22-Jährige seine Lieder. „Meine Songs sollen zeitgemäß klingen, eine klare Aussage haben und das Gefühl vermitteln, das ich spüre, wenn ich sie schreibe. Oft werde ich von Freunden gefragt, warum ich deutsch singe. Wenn ich Ihnen dann als Antwort meine Titel am Klavier oder mit der Gitarre vorspiele, war die Frage bisher immer geklärt. Sich selbst treu zu bleiben, sich mit anderen Musikern austauschen zu können, die Menschen zu erreichen, egal welcher Generation und musikalischer Ausrichtung, und vor allem der gemeinsame Spaß an der Musik ist das, was zählt!“

Die Aufmerksamkeit, die ihm geschenkt wird, möchte Jonathan Zelter für einen guten Zweck einsetzen: Der junge Musiker engagiert sich seit 2016 als Botschafter für die Stiftung KinderHerz.