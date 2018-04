Tourneepremiere mit den Songs des neuen Albums

Nach intensiver Studioarbeit und seiner mit Aufmerksamkeit verfolgten Live-Konzert-Reihe 2017 meldet sich Jonathan Zelter im Frühjahr 2018 mit neuem Album im Gepäck auf Live-Tournee zurück. Jonathan Zelter und seine Band haben noch Träume, und einen vollgetankten Tourbus haben sie auch ... fest entschlossen, jeden Weg „VON MANNHEIM BIS NEW YORK“ gemeinsam zu gehen.

Typisch Jonathan Zelter, balancieren seine aus dem Leben gegriffenen Songs zwischen melodiösem Deutsch-Pop an der Grenze zu modernem deutschsprachigem Schlager - Der Deutsch-Poet hat sich mit seiner Musik innerhalb kürzester Zeit als eigene Marke etabliert. Mit seiner Band „rockt“ der vielseitige Musiker vom Unplugged-Set bis zur achtköpfigen Festival-Besetzung die Bühnen. Seine kompositorischen und textlichen Stärken spielt Jonathan Zelter (mit Band) in Clubs und Veranstaltungshallen konsequent aus.

Am Flügel wie an der Gitarre sich selbst begleitend, haben seine Auftritte auch als Solist einen unverwechselbaren Charme und Charakter. Die bewegende Resonanz auf sein Debüt-Album und seine Live-Konzerte haben den 23-Jährigen in seinem Selbstbewusstsein bestärkt, deutliche Liedzeilen mit Aktualitätsbezügen wie „Man muss sich erstmal trauen“ zu finden. Auch große Kollegen schenken ihm bereits ihr Vertrauen: PUR, Glasperlenspiel, Max Giesinger, Nik P. und Beatrice Egli holten Jonathan Zelter & Band auf ihre Bühnen.

Gefördert durch das Europäische Musikautoren-Stipendium EMAS, besuchte der Singer-Songwriter im Juli als Stipendiat der GEMA die Textdichter-Masterclass der Celler Schule. Neben zahlreichen Live-Konzerten durfte Jonathan Zelter auch schon auf den großen ARD und ZDF TV-Bühnen stehen und erhielt 2016 in der Samstagabend-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ mit über 50 % den Publikumspreis „Newcomer des Jahres“. "Wenn ich daran denke, welche Türen sich durch meine erste Single Ein Teil von meinem Herzen (das offizielle Musikvideo verbucht bereits über 2,5 Mio. Aufrufe) und die Songs meines ersten Albums geöffnet haben, fühlt sich das immer noch an, wie ein Traum!“

Jonathan Zelter schreibt das auf, was ihn bewegt. Er arrangiert sein Leben und übersetzt es in Lieder, die Geschichten erzählen - von sich und von anderen. Von anderen, die gar nicht so anders sind, sondern so, wie wir auch selber sein könnten. Die Themen des neuen Albums schreiben "Sei immer du selbst" weiter. Überraschend, wie das Leben nun mal so spielt, und auch durchaus mit Kante. Aus ganzer Seele. Für Träumer und Denker. Tournee-Premiere mit den Songs des neuen Albums „Von Mannheim bis New York“ ist am 12. Mai im Capitol in Mannheim.