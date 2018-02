× Erweitern Jools Holland

Seine BBC-Show Later... with Jools Holland hat Kult-Status - nun kommt er auf Club-Tour.

Aufgrund des großen Erfolges seiner Clubtour im Frühjahr 2017 kommt der Kult-Star aus Großbritannien im März 2018 erneut auf Tournee, um sein aktuelles Album „Piano“ vorzustellen.

Mit dabei natürlich auch wieder Ruby Turner und Louise Marshall.

Wenn sich einer auskennt, dann er: Mit seiner BBC-Show Later... with Jools Holland hat der TV Star, Pianist und Bandleader JOOLS HOLLAND die kultigste Musikshow Europas am Start. Von Amy Winehouse, George Harrsion und Tom Jones bis Bono, Pearl Jam oder BB King hat er sie alle in seiner Show gehabt. Er gilt als definitiv bester seines Fachs und erhielt im Juni 2003 von Queen Elizabeth II den „Order of the British Empire“ für seine besonderen Verdienste um die britische Musikindustrie.

Im September 2011 veröffentlichte JOOLS HOLLAND eine Compilation speziell für den deutschsprachigen Markt, die in bester Later...with Jools Holland -Tradition eine ganze Reihe von Top-Acts präsentierte, darunter Eric Clapton, Sting, Melanie C, Bono, Nick Cave, Marc Almond und viele weitere internationale Größen. Doch Jools Holland wartete überdies mit einer sensationellen Überraschung auf, denn auf dem Album waren zum ersten Mal auch Künstler aus Deutschland und Österreich mit dabei: Roger Cicero, Ina Müller, The Baseballs, Valerie und Axel & Torsten Zwingenberger gehörten dazu, und Herbert Grönemeyer war gleich mit zwei Songs vertreten, darunter eine wunderbare Version von Randy Newmans „Marie“. „Herbert Grönemeyer ist einer der großen Künstler dieser Welt“ so Holland. Bei ihm hat sich das ungeschriebene Gesetz bewahrheitet: ‚Je größer der Künstler, desto einfacher ist es, mit ihm zu arbeiten.’ Seine Stimme ist erstaunlich. Ich liebe sie. Herbert berührt die Seelen seines Publikums.“

Nun liegt aber mit „Piano“ ein weiterer Meilenstein in Jools Hollands Karriere vor, auf dem ausschließlich instrumentale Stücke enthalten sind. Schwerpunkt liegt natürlich im Blues und Boogie Woogie. Es beinhaltet außerdem Jools fantastische Interpretation von Rimski – Korsakows „Hummelflug“ (Bumble Boogie), einer der Highlights in seiner Liveshow.

Unterstützt wird Jools auch dieses Mal wieder von Tochter Mabel, Ruby Turner, der Queen of Boogie und von Louise Marshall die auch seit Jahren fixer Bestandteil von Jools’ Band ist aber auch in der Band von David Gilmour, Marc Almond oder Paul Young den weiblichen Ton angibt. Wer die dritte Sängerin bei dieser Tour sein wird, lässt Jools Holland noch offen. Am Schlagzeug sitzt wie gewohnt Klaxons Drummer George Latham. Zusätzliche Überraschungsgäste sind nicht ausgeschlossen.