Jordan Prince ist der Beweis, dass die Welt, die immer mehr zusammenrückt mehr birgt. Noch mehr als politische Wirren und ökonomische Ungleichgewichte.

Den US-Amerikaner spülte es der Liebe wegen nach Europa – seit einem Jahr lebt Jordan Prince nun in München – seine Musik klingt trotzdem noch sehr amerikanisch. Man hört den Songs an, dass sie in ganz klassischer Songwriter-Manier auf der Akustik-Gitarre komponiert wurden – American Folk wie er klingen soll: Feine Gitarren-Pickings treffen auf sehnsüchtige Melodien und eine ebenso zarte Stimme.

Jordan Prince befindet sich gerade bei den Arbeiten zu seinem neuen Album – und weil die Sehnsucht und die Menschen in der Fremde eben ein starker Motor für die Kunst sind, wird das ein Konzeptalbum: Jeder der zwölf geplanten Songs wird sich um eine einzelne, wichtige Person drehen, deren Bekanntschaft Jordans Leben verändert hat. Das Album wird professionell 2017 releast.

Wer auf Andrew Bird, Elliott Smith oder die Eels steht wird in Zukunft nichts anderes übrig bleiben also auf seinem I-Pod und Playlisten noch ein Plätzchen für Jordan Prince finden zu müssen.