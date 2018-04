Josef Hader - Wie politisch darf man in der Kunst sein? Der Künstler als Spiegel der Gesellschaft?

× Erweitern © Lukas Beck

Wie politisch darf man in der Kunst sein? Der Künstler als Spiegel der Gesellschaft? Darüber ist im Rahmen von »Montags an der ADK« ausnahmsweise an einem Samstag – am 28. April um 11 Uhr – Josef Hader, Regisseur, Autor, Schauspieler und Kabarettist an der ADK im Gespräch und spricht u.a. über die die Aufgaben und Arbeitsweisen des Künstlers und Schauspielers wie auch über die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Mit seinem Programm »Hader spielt Hader« ist er am Tag zuvor am Theater Heilbronn und am selben Tag im Theaterhaus Stuttgart zu Gast. Im Februar angelaufen war der Film »Arthur & Claire« (Regie: Miguel Alexandre) mit Hader – auch Drehbuchautor des Films – in der Hauptrolle neben Hannah Hoekstra. Für die Veranstaltung – am Samstag an der ADK – ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH

Akademiehof 1

71638 Ludwigsburg

Tel.: +49 (0) 7141 / 3099 6-0

Fax: +49 (0) 7141 / 3099 6-90

Veranstaltungsdaten

Samstag, 28. April 2018

Montags an der ADK. QAussichten. Einsichten. Gespräche.

»Wie politisch darf man in der Kunst sein? Der Künstler als Spiegel der Gesellschaft?«

Josef Hader, Regisseur/Autor, Schauspieler, Kabarettist

Beginn: 11.00 Uhr (Einlass 30 Minuten vor Beginn) | Eintritt frei | Keine Anmeldung erforderlich