Schnorres und Jägermeister für den Weltfrieden. Wenn sich alle so vertragen würden, wie die zwei, dann, ja dann, wäre weniger Dicker-Pimmel-Business in dieser Welt. Egal, es ist Samstag, Josha und Ram gießen im Blindflow ein Set ins Kowalski, weil Blindflow ist der neue Blindflug, und betonieren dir ganz lässig eine angenehme House-Fusion in die Beine. Gelernt ist gelernt und nix geht über insgesamt 40 Jahre DJ-Erfahrung. Vom Warm-Up bis Putzlicht immer top.