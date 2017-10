Samstagabend im Kowalski, alle sind auf friedlichen Kollisionskurs gepolt. Auf der Tanzfläche krachen Klang und Mensch zusammen, vereinen sich und machen unter einem Regenbogen aus Delphinen kleine Kowa-Babys. So stellen wir uns das zumindest vor, also das mit den Delphinen. Eines ist sicher: Die Welt kann noch so schlecht sein da draußen, im Kowalski zählt nur die Liebe wie im TV, aber wenn wir auf Sendung sind, wird’s dir garantiert nicht langweilig. Wie jeden Samstag im Kowalski.