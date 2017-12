Jour fixe du cinéma français „Le Sense de la fête“

Das Delphi Arthaus Kino zeigt die neue Ensemblekomödie der Macher von Ziemlich beste Freunde.

Beim monatlichen Jour fixe du cinéma français wird am 3. Januar der Film Le Sense de la fête (F 2016, 117 Min., OmdU) von Olivier Nakache und Eric Toledano mit Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara gezeigt. Am 1. Februar startet die Ensemblekomödie der Ziemlich beste Freunde-Macher unter dem Titel Das Leben ist ein Fest in Deutschland.

Zum Film: Max ist einer der erfahrensten und professionellsten Hochzeitsplaner Frankreichs. Die Hochzeit von Pierre und Héléna entwickelt sich dennoch zu einer absoluten Katastrophe: Das Essen ist verdorben, die Hochzeitsgesellschaft verspätet, der Fotograf unprofessionell, die Band hat abgesagt und dann fällt auch noch Max‘ Team aus. Zu allem Überfluss trennt sich Max' Geliebte und sein Schwager Julien ist in die Braut verliebt. Doch sind ein Karriereende und der Verkauf der Firma wirklich eine Lösung?

