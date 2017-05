Beim monatlichen Jour fixe du cinéma français wird am 7. Juni der Film Souvenir (B, LU, F 2016, 90 Min., OmdU) von Bavo Defurne gezeigt. Das Drama, das ab 6. Juli unter dem Titel Ein Chanson für dich in Deutschland startet, war für den belgischen Filmemacher nach seinem Debüt Noordzee, Texas erst der zweite Langspielfilm. Dennoch konnte er dafür mit Isabelle Huppert einen der größten französischen Filmstars ihrer Zeit sowie mit Kévin Azaïs einen der vielversprechendsten französischsprachigen Nachwuchsdarsteller gewinnen.

Zum Film: Unter ihrem Künstlernamen „Laura“ feierte Liliane Cheverny als Sängerin beim European Song Contest einst große Erfolge. Sie und ihr Partner Tony Jones wurden mit Musikgrößen wie ABBA verglichen und der Aufstieg hätte nicht steiler sein können. Doch als Tony Liliane fallen ließ, fand ihre Musik-Karriere ein jähes Ende. Inzwischen ist Lilianes Berühmtheit fast vollkommen verblasst und so arbeitet der gefallene Star unerkannt als Fließbandarbeiterin in einer Fleischfabrik, in der sie tagtäglich Leberpastete verpackt. Sie wohnt allein und zurückgezogen, als Jean Leloup in ihr Leben tritt. Der 22-Jährige jobbt ebenfalls in der Fabrik, will aber Boxer werden und erkennt Liliane als die einst berühmte Sängerin wieder. Die beiden verlieben sich, und Jean beschließt, der älteren Frau als sein Manager zu einem Comeback zu verhelfen. Da es dafür jedoch am nötigen Kleingeld fehlt, ist das gar nicht so einfach…

Veranstalter: Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH & Institut français Stuttgart