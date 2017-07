Jp Harris and the Tough Choices

Man lasse sich von seinen zahlreichen Tätowierungen und dem Vollbart (der ihn fast ein wenig wie einen „Hipster“ wirken läßt) nicht täuschen: Dieser noch recht junge, ursprünglich aus Alabama stammende, aber mittlerweile in Nashville beheimatete Kerl spielt kurz und knapp gesagt: Country-Musik!

Und zwar weder „Americana“ noch „Roots“ und auch keinen „Folk“ – in einer Zeit, in der diesem Genre oftmals Präfixe vorangestellt werden, stehen er sowie seine Backing-Band treu zum puren Old-School-Sound inklusive Pedal-Steel-Guitar und Fiddle. Up-Tempo-Honky-Tonk-Kracher und Trucker-Hymnen im Stil von DICK CURLESS und DAVE DUDLEY, Outlaw-Songs und traurige Liebeslieder, um „ins Bier zu weinen“, der Mann kann wirklich alles und dementsprechend tragen seine Stücke Titel wie „Young Women And Old Guitars“ oder „Truckstop Amphetamines“.

Schenkt man der Legende Glauben, verließ er sein Zuhause bereits mit 14 Jahren, führte ein Leben als Hobo, fuhr ganz klassisch mit Güterzügen durch die USA und schlug sich mit allerlei Gelegenheitsjobs durch, bevor er sich der Musik zuwandte. Im Jahr 2012 erschien dann sein Debüt, das viel Anklang fand (zwei der Songs wurden in den Soundtrack des Films „Um jeden Preis“ mit DENNIS QUAID in der Hauptrolle übernommen); bei den Aufnahmen zum nächsten Album „Home Is Where The Hurt Is“ erhielt er dann unter anderem Unterstützung von der allerorten gefeierten Sängerin NIKKI LANE sowie auch seinem Freund CHANCE MCCOY, seines Zeichens Frontmann und Gitarrist der Band OLD CROW MEDICINE SHOW (zweifache „Grammy Award“-Gewinner und Mitglieder der „Grand Ole Opry“).