Was sie schon immer wissen wollten; wie der Elefant seinen Rüssel kriegte, wie das Nashorn seine faltige Haut erhielt, wie das Kamel zu seinem Höcker kam, und woher der Leopard seine Flecken hat – dass Alles und noch viel mehr erklärt uns Rudyard Kipling in seinen witzigen Vorlesegeschichten!

Rudyard Kiplings bekannteste Werke sind das Dschungelbuch und Kim; diese Kinderbücher gehören zu den Klassikern des Genres. Er erhielt als 41 jähriger, als erster englischsprachiger Schriftsteller, den Literaturnobelpreis im Jahr 1907. Bis heute hält er den Rekord als jüngster Literaturnobelpreisträger!

Kipling schrieb auch gerne Kurzgeschichte und Gedichte und seine Just so Stories entstanden als Gute Nacht Geschichten für seine kleine Tochter. Immer wenn er, bei der wiederholten Erzählung, von der originalen Version abwich, sagte sie nein! Erzähle sie ggenau so! Also, just so! So gingen diese Erzählungen in die Literaturgeschichte ein, als just so stories!