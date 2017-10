Jubiläums - Klavierabend

Rosalia Erdélyi-Kruzsnyiczky - Klavierabend

Rosalia Erdélyi-Kruzsnyiczky ist seit Gründung in 1992 an der Städtischen Musikschule Sinsheim als Klavierpädagogin tätig. Neben ihrem Unterricht ist sie auch als Pianistin sehr aktiv. Zahlreiche erste Plätze Ihrer Schüler bei „Jugend musiziert" im Fach Klavier-Solo, Kammermusik und Liedbegleitung sprechen für sich.

Nach ihrer Ausbildung an der Hochschule Gheorghe Dima in Klausenburg / Siebenbürgen, schloss sich das Klavierstudium an der Hoch¬schule für Musik Heidelberg / Mannheim an. Dieses hat sie mit der Künstlerischen Reifeprüfung abgeschlossen. Viele Konzerte und Auftritte haben Rosalia Erdélyi-Kruzsnyiczky auch über den Rhein-Neckar-Raum hinaus bekannt gemacht.