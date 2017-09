Jubiläums-Konzert mit dem Gospelchor Golden Harps

20 Jahre-20 Konzerte-Tour

Am Samstag den 14. Oktober findet um 19.30 Uhr in der Christuskirche in Mosbach ein Konzert mit dem überregionalen Gospelchor GOLDEN HARPS statt. Dieses ist Teil der Jubiläumstour „20 Jahre – 20 Konzerte“. Das allererste Konzert überhaupt fand damals in der Christuskirche in Mosbach statt. Nach einer bewegten Geschichte mit über 500 Auftritten, u.a. bei ARD, ZDF und viele Male im Europa-Park, kehrt der Chor anlässlich des Jubiläumsjahres nun an diesen Ort zurück.

Die rund 25 Sängerinnen und Sänger werden bei dem Auftritt von einer eingespielten Band sowie mehreren erfahrenen Solisten begleitet. Gemeinsam präsentieren sie ein Konzertprogramm aus modernen Gospel-Titeln der amerikanischen und europäischen Gospelszene. Erweitert wird das Programm um Popsongs wie z.B. „You raise me up“, „Ich kenne nichts das so schön ist wie du“, “Footprints In The Sand“, „Happy“ oder „Bridge Over Troubled Water”.