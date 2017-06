Jubiläumsfeier: 125 Jahre Verkehrsverein Heilbronn

Der Heilbronner Verkehrsverein zählt zu den mitgliederstärksten und ältesten Vereine seiner Art in Baden-Württemberg. Im Rahmen der "Heilbronner Inselnacht mit DiaVision in Concert" und einem Feuerwerk, feiert der Verein dieses seltene Jubiläum auf der Hefenweiler Inselspitze. Ab 16:30 Uhr besteht Gelegenheit, bei einer Stadt- und Baustellenrundfahrt die aktuellen Entwicklungen im schnell sich entwickelnden Heilbronn zu sehen. Im Rahmen eines kleinen Festaktes mit Oberbürgermeister Harry Mergel und dem Vorsitzenden Nico Weinmann erfolgt um 19:30 Uhr ein Rückblick auf die bewegte Vereinsgeschichte und die Ehrung langjähriger verdienter Mitglieder. Die Veranstaltung ist bewirtschaftet und wird musikalisch umrahmt mit einem Live-Konzert der Spitzenklasse mit Mike Janipka und Miriam Martin. Ab 21:45 Uhr beginnt die "DiaVision in Concert" von Foograf Roland Schweizer mit Impressionen aus dem Heilbronner Land und Hohenlohe. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk auf dem Hefenweiler.