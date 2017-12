× Erweitern Staatsorchester Stuttgart

Staatsorchester Stuttgart

Musikalische Leitung: Sylvain Cambreling

Sopran: Mandy Fredrich

Das Staatsorchester Stuttgart feiert sein 425-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert – und tritt dabei in einen so faszinierenden wie kurzweiligen Dialog mit seiner klangvollen, ruhmreichen Geschichte: Mit Richard Wagner und Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss, Hector Berlioz und Ludwig van Beethoven stehen Komponisten auf dem Jubiläumsprogramm, deren Musik zum Kernrepertoire dieses Klangkörpers zählt und mit der das Staatsorchester sein Können und seine ganze Vielfalt als Theater- und Konzertorchester unter Beweis stellt. Hector Berlioz und Richard Strauss standen dem Staatsorchester Stuttgart einst sogar selbst als Dirigenten vor und bewunderten den „Elan und die Begeisterung“ (Berlioz) seiner Musiker: „Orchester bravissimo!“ (Strauss)Und es gehört zur 425-jährigen Tradition dieses Orchesters, dass es sich schon immer auch der Musik seiner unmittelbaren Gegenwart gewidmet hat. Um diese Tradition der Innovation zu feiern, bringt das Staatsorchester unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Sylvain Cambreling in diesem Jubiläumskonzert auch ein Orchesterwerk zur Uraufführung, das die Oper Stuttgart aus Anlass des Jubiläums bei Helmut Lachenmann in Auftrag gegeben hat. Der 1935 in Stuttgart geborene Komponist zählt zu den bedeutendsten und wegweisenden Künstlern unserer Zeit und fühlt sich dem Staatsorchester nicht erst seit den Stuttgarter Aufführungen seiner epochalen Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern 2001 eng verbunden. In seiner Marche fatale für großes Orchester erfindet er sich fast noch einmal neu: Eine lustvolle Wanderung auf Wegen und Abwegen der Musikgeschichte voller Virtuosität und Kuriositäten.