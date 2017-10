Das Chorprojekt Rosengarten wird 20 Jahre alt und feiert dieses Ereignis am Samstag, 11. November 2017, mit einem Jubiläumskonzert in der Rosengartenhalle in Westheim.

In einem musikalischen Rückblick werden nochmals die Highlights der letzten 20 Jahre präsentiert. Doch auch das Feiern soll nicht zu kurz kommen. Nach der Pause wird der Chor und die Live-Band Logical Paradox für Partystimmung in der Halle sorgen. Lassen Sie sich überraschen und feiern Sie mit uns. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.