Jubiläumskonzert

Leitung und Moderation: Kapellmeister Reinhold Nowotny

Begleitet von der Sopranistin Anja Markwart (Berlin/Wien)

​​

​Seit vielen Jahrzehnten erstmals wieder in der Region Stuttgart zu erleben!

Die Musikkapelle "Hoch- und Deutschmeister" aus Wien ist ein lebendes Symbol von Österreich und seiner weltweit einmaliger Tradition:

1696 wurde das K. und K. Infanterieregiment, Hoch-und Deutschmeister Nr. 4, vom Deutschen Ritterorden in Donauwörth aufgestellt. Kaiserin Maria Theresia, deren 300. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, ordnete 1741 an, daß alle Regimenter eine eigene Musikkapelle erhalten sollten. Bereits 1781 stationierte Kaiser Josef II. die Deutschmeister in Wien. Seit damals hat die Kapelle ihren eigenen unvergleichlichen Klang durch besonders gestimmte Instrumente. Bekannt als die "K. und K." (Kaiserlich und Königliche) wurde sie die Lieblingskapelle des Kaisers und für offizielle Anlässe und öffentliche Konzerte vor dem Schloss Belvedere und in Schönbrunn eingesetzt. Auch nach 1918, dem Ende der Donaumonarchie, blieben die "Hoch-und Deutschmeister" erhalten - sie wurden zu Interpreten des österreichischen musikalischen Prunkes in Friedenszeit.

Große Komponisten und Kapellmeister sind mit der Musikgeschichte verbunden: Carl Michael Ziehrer, Josef Helmesberger, Franz von Suppé, Johann Strauß, Franz Lehár, Prof. Robert Stolz und Prof. Julius Herrmann.

Neben internationalen Tourneen, repräsentativen Auftritten, sowie vielen LP- und CD-Veröffentlichungen, war die Mitwirkung der "Hoch-und Deutschmeister" in den Kinofilmen "Wiener Mädeln" (Regie: Willy Forst), sowie in "Die Deutschmeister" (Regie: Ernst Marischka) mit der jungen "Sissi" Romy Schneider in der Hauptrolle, wo es inhaltlich um die Entstehung des weltbekannten "Deutschmeister Regimentsmarsches" geht: "Mir san vom K. und K. Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nr. 4...", eine ganz besondere, ehrenvolle Aufgabe.

Freuen Sie sich nun auf einen bunten Strauß großer musikalischer Welterfolge, von Marsch, Polka, Walzer- und Operettenmelodien bis zu Wiener Liedern.

Herzliche Einladung zu diesem einmaligen Konzert-Ereignis...