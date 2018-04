Judas Priest & Megadeth

Es gibt nur wenige Bands, die so viel erreicht und so viele Musiker beeinflusst haben wie die britische Heavy-Metal-Legende Judas Priest. Genre-Meilensteine wie „Screaming for Vengeance“ oder „Painkiller“ stehen in jeder gut sortierten Metal-Sammlung. Die Engländer um Rob Halford haben nicht nur über 45 Millionen Alben verkauft, sondern sind auch für den prägenden Lederlook vieler anderer Künstler der Szene verantwortlich. Einige erfolgreiche Bands haben sich sogar nach bekannten Judas Priest-Songs benannt. Die Klassiker „Breaking The Law“, „Living After Midnight“ und „You’ve got Another Thing Coming“ laufen auch 2018 noch auf jeder Rock- und Metal-Party hoch und runter. Gemeinsam mit der US-Thrash-Metal-Institution Megadeth als Very Special Guest und dem nunmehr 18. Studio-Album „Firepower“ stehen sie am 20. Juni auf der Bühne des Palastzeltes. Foto: Delta Konzerte.