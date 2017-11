× Erweitern Judith Goldbach

Der Avantgardist Béla Bartók war fasziniert von zwei Dingen: Von der Natur und von traditioneller Musik. Schon in seiner Jugend begeisterte ihn die raue Direktheit der ungarischen Volksmusik. Er komponierte angeregt von den Eindrücken, die er auf seinen musikalischen Forschungsreisen sammelte.

Rund zwei Jahre nach ihrem sich der Musik Bartóks widmenden Debüt geht Judith Goldbachs Reise weiter. Die preisgekrönte Kontrabassistin veröffentlichte im Herbst 2017 ihr zweites Album »Diary of a Fly«. Hierbei schlägt sie eine Brücke vom einzigartigen Stil des ungarischen Komponisten und Musikethnologen zum Jazz. Während sie auf ihrer Debüt-CD "Reisetagebuch" die Wurzeln seines musikalischen Schaffens erkundete, verwirklichte sie nun ihren lang gehegten Traum, Bartóks Musik in eigenen Arrangements aufzunehmen.Modern, frisch und inspiriert klingt die neue CD „Diary of a Fly“, mit der sie Bezug auf Bartóks bekanntes Werk „Aus dem Tagebuch einer Fliege“ nimmt. Die imaginäre Fliege, die einst schon Bartók inspirierte, führt den Hörer durch das musikalische Tagebuch. Sie erzählt Geschichten vom Balkan, von Gefahren, Begegnungen, Erlebnissen, Reisen, Gefühlen… Haben Fliegen überhaupt Gefühle? Der Fantasie des Hörers sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt!Freie Improvisationen, experimentelle Klänge sowie spannende Rhythmik mit treibenden und vielschichtigen Grooves stehen der archaischen Melodik Béla Bartóks gegenüber.

Judith Goldbachs kontrastreiches Programm wird an diesem Abend im BIX vom Pianisten Lorenzo di Toro begleitet. Er wird die Bartók-Originale spielen als Gegenüberstellung zu den Jazzinterpretationen des Quartetts. Ein einzigartiges, spannendes und lehrreiches Hörerlebnis!