Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend“ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Jürgen Bothner & Friends play Dexter Gordon

Dexter Gordon (* 27. Feb 1923), geboren und aufgewachsen in Los Angeles, gilt als einer der wichtigsten Tenor Saxofonisten des Mainstream Jazz. Er hat die Tradition der großen Swing Saxophonisten wie Colman Hawkins und Lester Young in den Bebop überführt und die Spielweise des modernen Tenorsaxofons nachhaltig geprägt und weiter entwickelt.

Der Stuttgarter Saxofonisten Jürgen Bothner hat sich intensiv mit Dexter Gordon auseinandergesetzt und sein Spiel und seine musikalische Entwicklung studiert. André Weiß am Klavier und Joel Locher am Bass sind ein eingespieltes Duo, das nun seit drei Jahren eng zusammen arbeitet. Special Guest des heutigen Abends ist der Schlagzeuger Patrick Manzecchi aus Konstanz, den mit Jürgen Bothner eine lange musikalische & menschliche Freundschaft verbindet und der immer ein gern gesehener Gast in der Kiste ist.

Jürgen Bothner - SaxophonAndré Weiß - PianoJoel Locher - BassPatrick Manzecchi - Drums