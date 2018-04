Jürgen Saalmann live

Mal lyrisch-verspielt, mal atemberaubend virtuos – von romantisch über lateinamerikanisch bis hin zu modernen Global Beats: Ein Abend mit Jürgen Saalmann ist viel mehr als nur die Verzauberung durch einen Meister der zarten Töne.

Jürgen Saalmann bietet ein raffiniert komponiertes gitarristisches Menü an, das Zeit und Raum aufhebt in musikalischer Komplexität und Schönheit. Und selbst das ist noch nicht alles: Dank kompakter Elektronik zu seinen Füßen verwandelt er sich binnen Sekunden in ein vielschichtiges Ein-Mann-Ensemble aus Percussion, Loops, programmierten oder auch live eingespielten Grooves, um wenige Augenblicke später wieder nur mit dem reinen Naturklang seiner Konzertgitarre zu betören. Die fulminante Fusion von Klassik, Welt- und Elektronischer Musik. Jürgen Saalmann studierte von ab 1991-1997an Musikhochschule Münster klassische Gitarre. Seitdem ist er als Komponist, Songwriter, Gitarrencoach und Live-Musiker (Gitarre, Bass) in diversen Projekten tätig. Zahlreiche Konzerte, TV-Auftritte, unterschiedliche Live-Touren und Veröffentlichungen pflastern seinen Weg Jürgen Saalmann gehört zu den modernen Crossover-Klassikern“