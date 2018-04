Gerade wurde sein 2. Album "Diary Of A Traveller" per Crowdfunding erfolgreich finanziert und wird somit im September 2017, über sein eigenes Musiklabel "Opus Of Orpheus Records", veröffentlicht werden.

Dieses, und sein Debut-Album "Tales To Tell" wurden in Wolverhampton/England aufgenommen. Musikalisch eine Kombination aus Folk, Rock, mit ein wenig Blues, ein wenig Jazz und Pop.Sem Seiffert ist immer wieder unterwegs in Europa und so sind die ersten Zeilen einiger seiner Songs z.B. am Hafen von Göteborg/Schweden entstanden, weitere auf einer Bank an den Grachten von Amsterdam/Niederlande, um so schließlich in einem kleinen Café in Florenz/Italien das ganze Lied fertig zu stellen. Ein paar Songs seines ersten Albums weisen eine enge Verbundenheit zu Irland und Schottland auf.Seit November 2014 ist Sem Seiffert immer wieder auf Tour durch Deutschland sowie durch Europa