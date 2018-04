Thabile - Südafrikanische Sängerin

× Erweitern Thabile Thabile

Afro-Pop und afrikanische Weltmusik. Aufgewachsen ist die Sängerin Thabilè in Südafrika, jetzt lebt sie in Stuttgart.

Die Texte ihrer Lieder auf ihrem Debüt-Album „Dlamini Echo“ – Dlamini ist ein Township in Soweto, wo sie geboren wurde – sind geprägt von der Verarbeitung der jahrhundertelangen Diskriminierung der Ureinwohner. Inspiriert wurde die Musikerin nicht nur durch eigene Erfahrungen, sondern auch durch die Lebensgeschichten anderer Frauen. Steve Bimamisa, Gitarrist, Komponist und Produzent. Seit 2007 betreibt er das Weltmusik Label Bimsum Production. Momentan lebt und arbeitet Steve Bimamisa in Stuttgart, wo sich auch sein eigenes Studio befindet. Rechtzeitig reservieren!Steve Bimamisa, Gitarrist, Komponist und Produzent. Seit 2007 betreibt er das Weltmusik Label Bimsum Production. Momentan lebt und arbeitet Steve Bimamisa in Stuttgart, wo sich auch sein eigenes Studio befindet.Thabilé is an aspiring artist from Soweto, South Africa. Her natural, gentle and strong voice combines elements of jazz, soul and traditional African music.The lyrics in Thabilé's debut album "Dlamini Echo" are inspired by her experiences of being raised in post-Apartheid South Africa, and many different life stories of women. In addition to her breathtakingly warm voice, the Stuttgart-based South African fascinates her audience through her captivating stage performance. Together with her band, she invites you to join her on an evening to dream, travel and dance.