Jose Arias Cano

Eine besondere Kunstaustellung mit Fotografien aus Kolumbien, Motive aus der Natur und von Menschen. Titel der Fotografien: the bus (chiva) in Buritica, a couple from Boyaca, a dialogue between a bird and a flower, the national symbol: the palm tree of Quindio.

Jose schreibt: Wir erleben unser Land: den kalten Ort, an dem wir geboren wurden oder die warme Gegend, in der wir unsere Wurzeln haben. Darin gründet die Unterschiedlichkeit der Kolumbianer: zurückhaltend, ruhig, fröhlich, arbeitsam, Freunde von Festen. Mit diesen unterschiedlichen Charakterzügen bilden wir kleine Gemeinschaften in einer großen Gesellschaft. Das Zusammenleben der Menschen mit ihrem Umfeld ist ein Dialog, eine Beziehung voller Transformationen. Bevor der Bauer seine Ernte einfährt, muss er die Saat besorgen, das Feld bestellen, bewässern, die Früchte zusammentragen. Eine Stadt spiegelt ein Stück umgeformtes, bebautes, kultiviertes Feld wider, in dem Ethnien zusammenleben. Aus dem Zusammenleben eines Indianers und eines Weißen entstand der Mestize, aus schwarz und weiß ging der Mulatte hervor und in anderen schlägt das Herz eines Indios und eines Afrikaners. Diese „Dialoge“ des Zusammenlebens verflechten sich ineinander und bilden eine lange Kette, einen Zusammenklang zwischen kleinen Dörfern, Städten, Ländern und Kontinenten – eine globale Gemeinschaft.