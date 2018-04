× Erweitern Horse Mountain Horse Mountain

Auf authentischen akustischen Instrumenten gespielt, dezent verstärkt ohne weitere elektronische »Helferlein«, dazu zwei Stimmen, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Privatleben harmonieren.

Mehr braucht es nicht, um das Publikum zu entführen in eine Zeit, in der Musik noch mit Herz und Hand gemacht wurde. Country, Americana, Folk, Gospel, Rockabilly – das ist ein Stilmix aus europäischer Volksmusik, die die Einwanderer aus England, Irland, Schottland, aber auch aus Deutschland mitgebracht haben, und Einflüsse des schwarzen Country Blues. Viele Country-Songs handeln von harter Arbeit, von gewonnener und verlorener Liebe, vom Tod und vom LebeMusikalische Reisen zu den Quellen unserer Musik (Kentucky, Tennessee, Virginia, North Carolina) mit Auftritten vor amerikanischem Publikum verhalfen uns zu neuen Ideen und Anregungen Unser Name »Horse Mountain«? Nein, es war nicht der Horse Mountain in Colorado oder Wyoming, sondern der schwäbische Roßberg, der die Namensgebung inspirierte – aber die Assoziation mit ursprünglicher amerikanischer Musik ist durchaus erwünscht.