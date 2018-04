Hubertus Rösch & Bob Dylan (77)

„The Freewheelin` Hubertus Rösch-ein neuer Bob Dylan“ titelte der Lokalkompass 2012 als Hubertus Rösch mit seiner Tour „Leaving for SA“ in Deutschland auf Tournee war. In diesem Jahr präsentiert er auf seiner „Better World“ Tour sein erstes Studioalbum.

Das Album enthält rockige Songs sowie gefühlvolle Balladen die seinesgleichen suchen. Hubertus Rösch verbindet in seinem Album tiefe Texte lyrischer Intelligenz mit sozialkritischen Themen. Der Musiker erinnert mit seinem Album an die Themen dieser Zeit. Fortschritt besteht nicht aus einem Maximum an „likes“ bei Facebook. Ein Album zum zurücklehnen und geniessen. Hubertus Rösch (Gesang/Gitarre) besuchte die Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Als Schauspieler ist Hubertus Rösch aus vielen TV-Produktionen bekannt, u.a. aus der ARD-Serie Marienhof, Stubbe - von Fall zu Fall, sowie Bella Block ZDF usw.. Gefühlvolle Rock-/Folkballaden, virtuoses Gitarrenspiel, poetische Texte: Damit erobert sich Singer / Songwriter Hubertus Rösch die Herzen seines Publikums