Jürgen Sturm, Mary Jane, Veit Müller

Eigentlich hat man sich doch immer schon gefragt: Was singen die eigentlich in „Hotel California", worum geht es z.B. bei „Satisfaction" von den Stones oder „Stairway to heaven" von Led Zeppelin? Veit Müller, freier Journalist und Krimiautor, wird dabei als „Mann des Wortes" die deutschen Übersetzungen bekannter englischer Popsongs nicht nur vortragen, sondern diese in einer "Performance" mit Leben füllen. Jürgen Sturm wird danach eben diese Songs auf der akustischen Gitarre professionell vortragen, wobei er von „Mary Jane" am Cajon perkussiv begleitet wird.