Jürgen Sturm & Mary Jane

Nach der Sommerpause gehen die montäglich - monatlichen und mittlerweile zum "Kult" gewordenen Konzerte mit Jürgen Sturm und seiner Partnerin Mary Jane alias ACOUSTIC STORM im Tübinger "Picco" in die Herbstrunde, den Auftakt macht dabei ein Themenabend zu PINK FLOYD.

Aber: PINK FLOYD nur mit einer einzigen akustischen Gitarre - geht das überhaupt? Dass das möglich ist, hat Jürgen Sturm schon mehrmals unter Beweis gestellt, und auch Mastermind David Gilmour, Komponist, Gitarrist und "the voice of Pink Floyd", steht immer wieder nur mit einer einzigen Gitarre bewaffnet auf der Bühne. Bei seinen PINK FLOYD - Konzerten setzt Jürgen Sturm daher dezent Gitarreneffekte und Loops ein, um das Wesentliche der Floyd - Songs hervorzuheben.

Die Besucher erwartet ein spannendes Programm mit Kompositionen sowohl des ersten Gitarristen und Songschreibers der Band, Syd Barret, aus den späten 1960er Jahren ("Arnold Layne") als auch aus den bekannten Alben "Dark side of the moon" (Brain damage, Eclipse), "Meddle" (Echoes), "Atom Heart mother" (If, Fat old sun), "Wish you were here" (Shine on you crazy diamond), "The wall" (u.a. Comfortably numb") und "Division bell" (Coming back to life, High hopes). Vom letzten, im November 2014 erschienen Pink Floyd - Album mit dem Titel "The endless river" wird Jürgen Sturm den top - aktuellen Song "Louder than words" präsentieren.

Bei schönem Wetter um 19 Uhr am Affenfelsen.