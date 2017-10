× Erweitern Picasa

Wenn einer weiß, wie und was er sagen soll, dann der Meister des geschliffenen Satzes, der Großmeister der Comedy himself! Auch nach mehr als 35 Bühnenjahren kann er uns immer noch überraschen und begeistern mit seinen humoristischen Glanzstücken, seinen subtilen Sprachspielen, seinem grandiosen Wortwitz. Freuen wir uns auf einen Abend allein mit Jürgen von der Lippe und Comedyhöhepunkten am laufenden Band!