musikalischer Jugendwettbewerb

Der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist eine Bühne für viele, die als Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können in der Öffentlichkeit und einer fachkundigen Jury präsentieren wollen.

2017 ist „Jugend musiziert“ ausgeschrieben für die Solo-Kategorien: Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). Gruppen können in den Kategorien „Bläser-Ensemble“, „Streicher-Ensemble“, Akkordeon-Kammermusik“ und „Neue Musik“ teilnehmen.

In der Musikschule Schwäbisch Hall werden am 04.02.2017 Wertungen in den Kategorien Klavier (AG IA - III), Bläser-Ensemble und Streicher-Ensemble vorgenommen. Am Sonntag 05.02.2017 sind die Teilnehmer der Kategorien Klavier (AG III-V), Gesang, Harfe und Drum-Set (Pop) am Start.

Das diesjährige Preisträgerkonzert findet am 08.02.2017 um 19 Uhr in der Hospitalkirche statt.